Da Taranto a Sparta in bicicletta Il sostegno del Comune all' iniziativa in solitaria di Adriano Tegas

Da Taranto a Sparta in bicicletta: un viaggio che celebra la resilienza e la bellezza del nostro Paese. Il Comune di Taranto, attraverso il Commissario Straordinario Giuliana Perrotta, sostiene con entusiasmo l’incredibile avventura di Adriano Tegas. Questa pedalata non è solo un’impresa personale, ma un simbolo di come lo sport possa unire culture e storie diverse. Preparatevi a seguire una storia di passione e determinazione!

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto in gestione commissariale: Il Comune di Taranto, nella persona del Commissario Straordinario dott.ssa Giuliana Perrotta, esprime il proprio sostegno all’iniziativa promossa da Adriano Tegas, ciclista che intraprenderĂ una straordinaria pedalata in solitaria da Taranto a Sparta. L’iniziativa, che gode del patrocinio istituzionale del Comune di Taranto, rappresenta un gesto simbolico di forte valenza culturale e identitaria. Durante il suo percorso, il ciclista porterĂ con sĂ© il crest ufficiale del Comune di Taranto, che verrĂ consegnato al sindaco della cittĂ di Sparta, a suggellare un legame tra le due cittĂ , unite da comuni radici storiche e culturali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Da Taranto a Sparta in bicicletta Il sostegno del Comune all'iniziativa in solitaria di Adriano Tegas

