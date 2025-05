Da questa mattina non si hanno più notizie della signora Dina | l’appello della famiglia della signora di Priverno per avere informazioni

Da questa mattina, la comunità di Priverno è in allerta: la signora Dina Paniccia, 70 anni, è scomparsa. La sindaca Annamaria Bilancia ha lanciato un appello urgente per raccogliere informazioni che possano riportare a casa la donna. Situazioni del genere ci ricordano quanto sia importante il senso di comunità e l’unione nei momenti di difficoltà. Ogni dettaglio può fare la differenza: chiunque abbia notizie è invitato a contattare le autorità competenti.

Un appello urgente è stato lanciato dal sindaco di Priverno, Annamaria Bilancia, dopo che una cittadina del comune, la signora Dina Paniccia, di 70 anni, è scomparsa da casa. La donna, residente in Piazza dei Pignatari, si è allontanata dalla sua abitazione intorno alle ore 9.30 senza fare ritorno, suscitando preoccupazione tra i familiari e la comunità. L'Appello del Sindaco. Il sindaco di Priverno, Annamaria Bilancia, ha sollecitato la collaborazione di tutta la cittadinanza per cercare la donna, invitando chiunque abbia informazioni utili a mettersi in contatto con i Carabinieri.

