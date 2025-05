Da oggi riapre la strada delle Croci Lavori finiti torna il doppio senso

Finalmente riapre la strada delle Croci, un sentiero cruciale che collega Barberino a Calenzano e il Mugello alla piana fiorentina. Con il ritorno del doppio senso, gli automobilisti potranno evitare le interminabili code dell’autostrada. In vista della chiusura della Bolognese a giugno, questo percorso diventa un’ancora di salvezza per chi cerca di muoversi senza intoppi. Una buona notizia per tutti!

Oggi riapre la strada delle Croci, che unisce Barberino a Calenzano e il Mugello all'area della piana fiorentina. Collegamento strategico, spesso usato da automobili e anche autotreni, quando il parallelo tratto autostradale è bloccato dalle code, e che risulterĂ utile quando, in giugno, sarĂ chiusa la Bolognese all'ingresso di Firenze, facendo mancare ai Mugellani una delle principali viabilitĂ di collegamento alla cittĂ . "Sono terminati i lavori disposti dalla CittĂ Metropolitana di Firenze nella zona del Cornocchio, e oggi riapre la strada, senza limitazioni di carico e con il transito a doppio senso di circolazione, grazie ad un allargamento sul margine a monte della strada": lo annuncia con soddisfazione Sara Di Mario, sindaco di Barberino e consigliera della CittĂ Metropolitana delegata alla ViabilitĂ di zona.

