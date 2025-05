Da Manette a motoclub Parte oggi il primo raduno della nuova federazione

Oggi, a Castelfranco Piandiscò, prende il via un evento straordinario: il primo raduno nazionale del motoclub federato "Le Manette Mc". Un’iniziativa che rompe gli schemi, promuovendo non solo la passione per le moto, ma anche la costruzione di una comunità. In un'epoca in cui i legami sociali sono più importanti che mai, questo raduno rappresenta un'opportunità unica per unirsi e condividere esperienze indimenticabili. Pronti a dare gas?

di Massimo Bagiardi CASTELFRANCO Un evento decisamente diverso dai soliti canoni. Il motoraduno "Le Manette del Valdarno" quest’anno assume un valore del tutto particolare: ospiterà infatti il primo raduno nazionale del neonato motoclub federato "Le Manette Mc". L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castelfranco Piandiscò e con la collaborazione dell’associazione Arkadia Onlus, si svolgerà da oggi al 2 giugno e coinvolgerà l’intero territorio valdarnese. Dopo anni di attività con un’unica sigla nazionale, "Le Manette del Valdarno", il movimento si è trasformato in una federazione di motoclub locali a cui aderiscono anche "Zena a Manetta" di Genova e Berghem a Manetta di Bergamo ma con sede ad Almè. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da "Manette" a motoclub. Parte oggi il primo raduno della nuova federazione

