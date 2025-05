Da maiale a coso dipinto e la sfida a colpi di querele 10 anni di liti tra Fedez e Gasparri oggi insieme al congresso di Forza Italia

Un incontro inaspettato che segna un passo significativo nel dialogo tra generazioni e culture. Fedez, da anni protagonista di polemiche con Gasparri, oggi si ritrova sullo stesso palco per discutere il futuro dei giovani italiani. Questo evento non solo sancisce una tregua tra due mondi apparentemente distanti, ma mette in luce l'importanza di un confronto aperto sui temi che interessano le nuove generazioni. La politica sta cambiando, e anche la musica. Rimanete sintonizzati!

Il grande giorno è arrivato: salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, oggi Fedez sarà ospite del Congresso dei giovani di Forza Italia. “Noi come movimento giovanile stiamo affrontando temi molto attenzionati dalle nuove generazioni — ha spiegato Stefano Benigni, vicesegretario del partito, che lascerà l’incarico di segretario del movimento giovanile — compresa la salute mentale. Nel voler aprire un confronto forte abbiamo pensato che con uno come lui, il quale con la sua canzone a Sanremo ha posto il tema direttamente, si potesse creare il contesto perfetto per poter interloquire partendo da posizioni politiche diverse”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da “maiale” a “coso dipinto” e la sfida a colpi di querele. 10 anni di liti tra Fedez e Gasparri, oggi insieme al congresso di Forza Italia

Cerca Video su questo argomento: Maiale Coso Dipinto Sfida Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Da “maiale” a “coso dipinto” e la sfida a colpi di querele. 10 anni di liti tra Fedez e Gasparri, oggi insieme al congresso di Forza Italia

Riporta ilfattoquotidiano.it: Fedez sarà oggi ospite del Congresso dei giovani di Forza Italia. Ripercorriamo la storia dello scontro a distanza tra il rapper e Maurizio Gasparri, tra insulti e minacce di querele ...