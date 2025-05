Da amministratore giudiziario prese i soldi dei boss per creare un' azienda | confiscati 736 mila euro

Un'operazione di giustizia che scuote il mondo del vino e della legalità: 736 mila euro confiscati alla figlia di Ruggero Rizzuto, ex amministratore giudiziario. Fondi sottratti a boss mafiosi, ora bloccati e destinati a un’azienda vitivinicola. Questo caso non solo evidenzia l’importanza della trasparenza nel settore, ma si inserisce in un trend crescente di legalità nel business. La lotta contro la mafia passa anche attraverso il vino, simbolo di rinascita e

Confiscati beni per 736 mila euro alla figlia dell'amministratore giudiziario Ruggero Rizzuto (deceduto nel 2018), che avrebbe reinvestito in un'azienda vitivinicola i soldi prelevati indebitamente dai conti tolti ai boss Rosario Gambino e Salvatore Inzerillo. Il provvedimento della sezione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Da amministratore giudiziario prese i soldi dei boss per creare un'azienda": confiscati 736 mila euro

