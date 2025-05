Cus Ferrara tennis avanza ai quarti nel campionato regionale Under 16

Il Cus Ferrara Tennis continua a brillare nel panorama sportivo giovanile, dimostrando che la passione per il tennis si traduce in successi sul campo. I giovani atleti, con il coach Salvi al timone, hanno conquistato i quarti di finale del campionato regionale Under 16, un traguardo che rispecchia l'ottimo lavoro di squadra. Scopriremo ora se sapranno mantenere alta l’asticella in questo clima di entusiasmo crescente per il tennis giovanile in Italia!

Il Cus Ferrara tennis targato Salvi non si ferma più, conquistando i quarti di finale nel campionato regionale a squadre Under 16 con due formazioni. Il Cus A composto da Andrea Cogo e Mattia Occhiali non ha lasciato scampo ai pari età del Tennis club Zavaglia di Ravenna, ottenendo proprio giovedì pomeriggio un netto 2-0 a favore. Cogo ha battuto 6261 Alessandro Vallicelli e Occhiali 6160 Paolo Duranti, arrivando tra i primi otto circoli della regione per la sesta volta consecutiva nei campionati U121416 disputati. Avversario dei quarti lo Sporting Club Sassuolo “B”, da affrontare in trasferta sui loro campi in veloce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cus Ferrara tennis avanza ai quarti nel campionato regionale Under 16

Cus Ferrara Tennis: Successi nel Campionato Regionale U16 e U12

Il Cus Ferrara Tennis, guidato da Salvi e allenato da De Luca, ottiene importanti successi nel campionato regionale U16 e U12.

Cerca Video su questo argomento: Cus Ferrara Tennis Avanza Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cus Ferrara tennis avanza ai quarti nel campionato regionale Under 16; Cus Ferrara Tennis: Successi nel Campionato Regionale U16 e U12. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cus Ferrara Tennis: Successi nel Campionato Regionale U16 e U12

Secondo msn.com: Il Cus Ferrara avanza nel campionato regionale U16 maschile e U12 femminile con vittorie decisive nelle fasi a gironi.

Tennis: in D2 a segno Parckin e Faenza, nell’Under 18 avanzano Viserba e Forum

Segnala corriereromagna.it: RIMINI. Giocata la seconda giornata del campionato di D2 maschile. Nel 6° girone il Ct Bagnacavallo è stato battuto in casa 5-0 dal Cus Ferrara A, ...

Cus Tennis Emilia Romagna: Nove Squadre Giovanili Avanzano alle Fasi Finali

Segnala ilrestodelcarlino.it: Termina questa prima lunghissima fase dei campionati a squadre giovanili con ottimi risultati da parte del Cus tennis targato Salvi. Ben nove formazioni cussine ai nastri di partenza dei ...