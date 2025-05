Curiosità riapre l' Antiquarium di Palinuro | il Comune invita tutti a visitare lo scrigno storico

È ufficiale: l'Antiquarium di Palinuro ha riaperto le sue porte! Un'occasione imperdibile per immergersi nel ricco patrimonio storico della Campania. Questo scrigno di tesori archeologici non solo racconta la storia della nostra terra, ma si inserisce in un trend crescente di riscoperta e valorizzazione dei luoghi culturali. Scopri i segreti del passato e lasciati sorprendere dalla bellezza di una storia che merita di essere vissuta!

Torna accessibile l’Antiquarium di Palinuro, scrigno di storia. A renderlo noto, il Comune di Centola: il 29 maggio, l’Antiquarium ha riaperto le sue porte al pubblico, restituendo alla comunità e ai visitatori uno dei luoghi più significativi del nostro patrimonio culturale. La struttura ospita. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Curiosità, riapre l'Antiquarium di Palinuro: il Comune invita tutti a visitare lo scrigno storico

