Fisciano brilla nel panorama della sostenibilità, superando l'85% di raccolta differenziata grazie al piano “CambiaMenti”. Questo modello innovativo non solo riduce i rifiuti, ma promuove anche un senso di comunità e responsabilità condivisa. È un chiaro segnale che la transizione ecologica può funzionare, coinvolgendo tutti noi in un cambiamento positivo. Scopri come le buone pratiche possono ispirare altre città a seguire l'esempio!

Notevoli soddisfazioni, con il piano di raccolta differenziata “CambiaMenti”: ad un anno dalla sua introduzione, il Comune di Fisciano festeggia un traguardo importante, alias l’85,08% di raccolta differenziata raggiunto nell’arco dei primi dodici mesi. Un risultato significativo che testimonia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Curiosità, Fisciano supera l’85% di raccolta differenziata: il piano “CambiaMenti” modello di successo condiviso

La raccolta differenziata a Orta ha raggiunto il 57%, grazie all'efficace sistema del porta a porta. Questo risultato contribuisce a Pescara nel rispettare i parametri per ottenere la bandiera blu.

