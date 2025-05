Cura e tutela dell’ambiente a Bergamo dal 3 all’8 giugno | film convegni camminate e visite guidate

Dal 3 all'8 giugno, Bergamo si trasforma nel cuore pulsante della sostenibilità con il Festival dedicato alla cura e tutela dell'ambiente! Organizzato dall'associazione Climarte, questo evento unico offre film, convegni, camminate e visite guidate. In un momento storico in cui la lotta per il pianeta è più urgente che mai, partecipare è un modo per unirsi a un movimento globale verso un futuro più verde. Non perdere l’occasione di fare la differenza!

Bergamo. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente indetta dall 'Onu l'associazione Climarte organizza la terza edizione del Festival con diversi eventi in programma a Bergamo dal 3 all'8 giugno. Un cartellone di iniziative promosse dall' Associazione Climarte, con la direzione artistica di Roberto Gualdi e la collaborazione dell' Assessorato alla Transizione Ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo, guidato dall'Assessora Oriana Ruzzini, e realizzato grazie al contributo di BCC Milano. Obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare l'opinione pubblica, soprattutto coinvolgendo i giovani, sulle problematiche ambientali che stanno trasformando il mondo.

