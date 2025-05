Cuna in Fermo immagine | a Leuca la mostra fotografica del fotoreporter internazionale

emozionanti dello sport. A Leuca, la mostra di Giovanni Cuna non è solo un’esposizione, ma un viaggio visivo che celebra l’energia e la determinazione degli atleti. In un periodo in cui lo sport unisce le persone più che mai, queste immagini evocative ci ricordano il potere delle emozioni condivise. Non perdere l’occasione di immergerti in questo universo di passione e adrenalina!

CASTRIGNANO DEL CAPO - Quando la passione diventa arte, il risultato è sempre sorprendente. È quello che succede con la nuova mostra fotografica personale di Giovanni Cuna, fotografo sportivo con una lunga esperienza alle spalle: da oltre trent’anni cattura con il suo obiettivo i momenti più. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Cuna in "Fermo immagine": a Leuca la mostra fotografica del fotoreporter internazionale

