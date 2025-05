Culturismo l' empedoclino Giuseppe Moscato terzo al Panatta Rimini contest

Giuseppe Moscato, talento emergente del culturismo empedoclino, conquista il terzo posto al Panatta Rimini Contest! A soli 24 anni, sotto la guida dell'esperto Febo Gambacorta, il giovanissimo atleta si prepara a sfidare nuovi orizzonti internazionali nella Ifbb Pro League. Un traguardo che non solo celebra il suo impegno, ma rappresenta anche un simbolo di passione e dedizione in un settore in forte crescita. Rimanete sintonizzati per le sue prossime imprese!

L'empedoclino Giuseppe Moscato al terzo posto al Panatta Rimini contest, una della competizioni di culturismo più prestigiose nel panorama nazionale. Il giovane sportivo, che compirà 24 anni il 12 giugno, allenato da Febo Gambacorta, proverà adesso una gara estera nella Ifbb Pro League o nella. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Culturismo, l'empedoclino Giuseppe Moscato terzo al Panatta Rimini contest

Body building, tre podi per l'empedoclino Giuseppe Moscato

Scrive agrigentonotizie.it: Giuseppe Moscato, 22 anni, di Porto Empedocle, ha conquistato tre podi al campionato italiano Federazione Ifbb fit Italy categoria "Men Physique". L'atleta, allenato da Febo Gambacorta anche lui di ...