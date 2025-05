Crolla un grosso albero nella notte paura a Lastra a Signa

Nel cuore di Lastra a Signa, un grosso albero è crollato, creando non poca paura tra i residenti. Questo incidente sottolinea un trend crescente: l’attenzione alla sicurezza degli spazi verdi in città. Con il cambiamento climatico che incide sulla stabilità delle piante, eventi del genere possono diventare sempre più frequenti. È fondamentale monitorare e mantenere il verde urbano, non solo per la bellezza, ma per la nostra sicurezza quotidiana.

Firenze, 31 maggio 2025 – Crollo di un grosso albero a Lastra a Signa. Durante la notte la pianta ha ceduto invadendo via di Carcheri dove a lungo la circolazione è stata interrotta per consentire gli interventi di messa in sicurezza e rimozione del tronco. Il cedimento è avvenuto intorno alle 2 della notte tra il 30 e il 31 maggio all’altezza del lago Il Chiuso. L’albero ha invaso l’intera carreggiata ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, con l’ausilio di un’autogru, hanno provveduto a tagliare i rami e iniziare a liberare la sede stradale. Sul posto le squadre del comando di Firenze, distaccamento Fi-Ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crolla un grosso albero nella notte, paura a Lastra a Signa

Acquazzone e vento: grosso ramo di un albero si spezza e cade in corso Mazzini

A causa di un forte acquazzone e vento a Grosso, un grosso ramo di albero si è spezzato e è caduto in Corso Mazzini, all'angolo con via Trevisani.

