Croce e Gentile manifesti d’un secolo fa

Nel 1925, la sfida tra Croce e Gentile segnò un'epoca di fermento culturale in Italia. Da un lato, il pensiero critico di Benedetto Croce; dall'altro, l'idealismo di Giovanni Gentile. Un confronto che non è solo storia, ma riflette le dinamiche del dibattito contemporaneo sulla cultura e l'identità. Scoprire i manifesti di allora significa esplorare le radici di una modernità che continua a influenzarci. Chi vincerà oggi?

Un secolo fa, tra l'aprile e il maggio del 1925, due opposti gruppi di uomini di cultura capeggiati rispettivamente da Giovanni Gentile.

Prima uscì il Manifesto gentiliano degli intellettuali fascisti, poi quello crociano degli antifascisti. Se i due pensatori sanno illuminare i rispettivi punti deboli è perché hanno lavorato insieme.

Cade in questi giorni il centenario dei due manifesti più famosi a prima firma di Giovanni Gentile, e quello con il quale il 1° maggio rispose Benedetto Croce.

Il 1925 rappresenta, forse ancor più del 1922, un anno cruciale per la storia d'Italia, perchè il governo guidato da Mussolini consolidò il regime fascista, e in questo contesto si collocano i due manifesti di Croce e Gentile.