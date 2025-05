Cristina Ferrara a 2 settimane dalla scelta | Gianmarco vuole convivere le nostre notti vanno molto bene

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, freschi di scelta a Uomini e Donne, svelano i loro progetti per il futuro: convivere insieme! In un momento in cui le relazioni si evolvono rapidamente e la ricerca di stabilità è sempre più presente, la coppia scoppiettante racconta delle "notti magiche" trascorse insieme. Un messaggio potente: anche nell'amore, la voglia di costruire qualcosa di duraturo è innegabile. Non perdere i dettagli della loro storia!

La prima intervista rilasciata da Cristina Ferrara e Gianmarco Steri a due settimane dalla scelta a Uomini e Donne. L’ex tronista e la corteggiatrice scelta in trasmissione si sono raccontati di fronte alle telecamere di Witty Tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cristina Ferrara a 2 settimane dalla scelta: “Gianmarco vuole convivere, le nostre notti vanno molto bene”

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, protagonisti di Uomini e Donne, hanno lasciato il pubblico sorpreso con la loro scelta.

Hombres y Mujeres: Gianmarco Steri ha elegido a Cristina Ferrari, todo sobre el pretendiente

Scrive notizie.it: Gianmarco Steri era impegnato nella scelta nell'ultima puntata di Uomini e Donne, Cristina Ferrara la sua decisione finale.

