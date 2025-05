Crisi del commercio anche colpa del caro affitti Fratelli d' Italia chiede un bando pubblico

La crisi del commercio non è solo una questione di vendite in calo, ma anche di costi insostenibili come il caro affitti. Fratelli d'Italia alza la voce, chiedendo bandi pubblici per sostenere le attività in difficoltà a Messina. Un'occasione imperdibile per rilanciare il tessuto economico locale e combattere l'abbandono dei quartieri. Se non si agisce ora, il rischio è di perdere un patrimonio commerciale prezioso!

“Sono davvero rarissimi o pressoché assenti i bandi che il Comune di Messina o la Patrimonio S.p.A. (tranne che per qualcuno confiscato alla mafia), varano o hanno varato per concedere in locazione immobili ad uso non abitativo, e sarebbe ora che iniziassero a farlo visto che la principale crisi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Crisi del commercio anche colpa del caro affitti", Fratelli d'Italia chiede un bando pubblico

