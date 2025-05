Cremonese ritorno finale play off | per i grigiorossi conta solo vincere contro La Spezia

La Cremonese si prepara a scrivere la storia: il ritorno della finale playoff contro lo Spezia è molto più di una semplice partita. È l’occasione per dimostrare che il duro lavoro e la determinazione possono portare in alto. Giovanni Stroppa lo sa bene: “Solo vincere”. In un momento in cui le emozioni del calcio si intrecciano con il sogno della Serie A, i grigiorossi sono pronti a combattere fino all’ultimo istante. Chi vincerà questa battaglia?

Cremona, 31 maggio 2025 – "Abbiamo un solo risultato a disposizione. Da quando sono arrivato, abbiamo sempre preparato le partite per vincere e così, a maggior ragione, sarà domenica". Giovanni Stroppa sintetizza le sensazioni della vigilia del ritorno della finale-play off in casa della Cremonese. Sarà la partita che deciderà la terza squadra promossa in serie A e, mentre ai padroni di casa dello Spezia per raggiungere un simile obiettivo basta anche il pareggio, la squadra grigiorossa, dopo lo 0-0 dell'andata e in seguito al peggior piazzamento in campionato, è obbligata a puntare tutto solo e soltanto sulla vittoria.

Cremonese dentro o fuori: con la Juve Stabia serve solo vincere

Cremonese dentro o fuori: la sfida contro la Juve Stabia si riapre con una sola priorità, vincere. Dopo la sconfitta in trasferta, i biancoblù devono approfittare del ritorno casalingo per ribaltare il risultato e mantenere vive le speranze di playoff.

