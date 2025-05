cremona notte di ordinaria follia alcolica ubriaco in pronto soccorso aggredisce un infermiere

A Cremona, la notte si trasforma in un episodio di "ordinaria follia": un uomo ubriaco aggredisce un infermiere al pronto soccorso, dopo aver fatto scorribande con un'auto danneggiata. Questo evento fa eco a un trend inquietante: l'aumento delle aggressioni nel settore sanitario, spesso legate a comportamenti alcolici. È un richiamo alla necessità di proteggere chi si prende cura della salute degli altri. Come affrontare questa emergenza sociale?

Cremona, 31 maggio 2025 – La notte passata, intorno a mezzanotte, a Cremona in via Sauro è stata segnalata un ’auto che procedeva con una gomma a terr a e il cerchione che, sfregando, emetteva scintille, rischiando di appiccare il fuoco alla vettura che alla fine si era fermata in mezzo alla carreggiata. Sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno visto che l’uomo che era al volante appariva ubriaco. È stata chiamata un’ambulanza che ha prelevato il quarantenne e lo ha portato al Pronto soccorso dove ha cominciato a dare in escandescenze, insultando tutti e arrivando a colpire un infermiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it