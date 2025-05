Cravatte di seta e spritz stellati | il viaggio a Osaka della Regione Lazio finisce sotto la lente della Corte dei Conti

Le cravatte di seta e gli spritz stellati di Osaka non sono solo simboli di un viaggio elegante, ma anche di un'occupazione strategica dei fondi europei. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, rassicura i cittadini: nessun euro sottratto ai servizi fondamentali. Questo episodio riaccende il dibattito sull'uso dei fondi pubblici e l'importanza dell'internazionalizzazione per il futuro economico. Si apre così un confronto sui valori dell’efficienza e della trasparenza.

"Io sono sereno. La Corte dei Conti verificherà . Ma voglio dire ai cittadini che si tratta di fondi europei dedicati all'internazionalizzazione e non è stato sottratto un euro alla sanità o ai servizi per i cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca all'Aria che Tira su La7, in merito all'apertura del fascicolo di indagine da parte della Corte dei Conti per la trasferta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cravatte di seta e spritz stellati: il viaggio a Osaka della Regione Lazio finisce sotto la lente della Corte dei Conti

Corte dei Conti e Pubblica Amministrazione, la via maestra è quella del dialogo

La Corte dei Conti e la pubblica amministrazione possono trovare un terreno comune attraverso il dialogo.

