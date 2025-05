Costretti a farlo c’è chi pretende di provare mille gusti | 50 centesimi per un cucchiaino di gelato a Forte dei Marmi scoppia la polemica

A Forte dei Marmi, la gelateria "La Chicca" ha scatenato una polemica con la sua decisione di far pagare 50 centesimi per ogni assaggio di gelato. Un gesto che ha diviso i golosi: un costo per chi desidera esplorare mille gusti o un modo per limitare l'indecisione? In un'epoca in cui l'esperienza del cliente è fondamentale, questa scelta invita a riflettere sulle dinamiche del consumo e sui piccoli riti estivi che ci rendono felici. E

L’assaggio del gusto di gelato prima di scegliere la propria coppetta o cono è, per molti, un piccolo rito irrinunciabile o, per gli indecisi, una necessità. Ma in una nota gelateria della Versilia, “ La Chicca” a Forte dei Marmi, questo piccolo piacere rischiava di costare caro, o almeno, 50 centesim i. Un’idea che, come riportato da Repubblica che cita un’intervista dei titolari a Il Gusto, ha scatenato un acceso dibattito, riportando alla mente i famigerati “ scontrini folli” che salgono alla ribalta puntualmente ogni estate e altre iniziative commerciali controverse. Il cartello, scritto in inglese ( “You pay €0,50 cents to taste the ice cream” ), era comparso la scorsa estate ed è stato rimosso solo di recente, dopo una recensione negativa su Google che bollava l’iniziativa come una “barbonata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Costretti a farlo, c’è chi pretende di provare mille gusti”: 50 centesimi per un cucchiaino di gelato a Forte dei Marmi, scoppia la polemica

