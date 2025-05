Costa croata | turismo di massa spiagge rigenerate a Primosten e tutela della posidonia

La Costa Croata, con le sue spiagge incantevoli, si prepara a una sfida cruciale: come conciliare turismo di massa e protezione dell'ambiente. A Primosten, le spiagge rigenerate e la tutela della posidonia rappresentano un passo fondamentale verso un equilibrio sostenibile. Questo trend ci invita a riflettere su come il nostro amore per la bellezza possa coesistere con la responsabilità ecologica. Scopri come le scelte di oggi plasmeranno le vacanze di domani!

Sulla costa croata, la promessa di vacanze da sogno si scontra con la realtà di un turismo di massa che sta rapidamente alterando l'equilibrio delle spiagge. La costa, con le sue acque cristalline e il sole splendente, diventa il palcoscenico di un gravoso compromesso tra natura e necessità economiche, dove gli operatori dell'incoming si trovano.

