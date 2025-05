Cosmo srl rinnova l' offerta per l' acquisizione della Civitanovese

Cosmo Srl torna alla carica per l'acquisizione della Civitanovese, un segnale forte in un panorama calcistico che sta vivendo una fase di grande fermento. In un contesto dove le squadre cercano investitori capaci di dare nuova linfa, la determinazione della Cosmo Srl potrebbe rappresentare una svolta interessante per il club rossoblù. Riuscirà questa volta a conquistare l’attenzione della dirigenza? Restate sintonizzati!

C'è un'altra lettera agli indirizzi della Civitanovese. Alla manifestazione di interessi giunta agli indirizzi societari nella giornata di lunedì da parte della " Cosmo srl ", non è seguita alcuna risposta da parte dell'attuale società rossoblù, dunque gli offerenti si sono rifatti vivi ieri attraverso una nuova comunicazione. Nella seconda lettera, avrebbero chiesto all'attuale società rossoblù una risposta nel tempo massimo di sei giorni, pena l'abbandono dell'offerta. Ricapitolando: nella missiva inviata lunedì scorso, la " Cosmo srl ", società di costruzioni con sede legale a Pompei e sede operativa a Scafati (nel salernitano) ha messo nero su bianco il proprio interessamento ad acquisire il sodalizio rivierasco, club che dalla prossima stagione ripartirà dall'Eccellenza avendo maturato sul campo la retrocessione a margine del playout perso lo scorso 11 maggio contro gli abruzzesi del Notaresco.

Cosmo srl dalla Campania pronta a rilevare la Civitanovese con un'offerta di 300mila euro

Cosmo Srl, un’impresa di costruzioni proveniente dalla Campania, si prepara a rilevare la Civitanovese con un’offerta di 300mila euro.

