In un clima politico sempre più teso, le parole di Fabrizio Ciarapica risuonano come un campanello d’allarme: strumentalizzare un lutto per creare polemiche è inaccettabile. Mentre il dibattito si infiamma, emerge la necessità di un dialogo costruttivo. La vera sfida? Trovare una via d’uscita dalle crisi senza scivolare nel fango della propaganda. È tempo di unirsi, non di dividere. C'è ancora speranza per un rinnovamento autent

"Non ci fa una bella figura chi vuole creare un caso politico sfruttando un lutto". Fabrizio Ciarapica si rivolge all’opposizione che, dopo il flop del consiglio comunale di giovedì sera, il secondo, e dopo la mancata approvazione del bilancio consuntivo ha rovesciato soprattutto sul sindaco durissime critiche. "La volta precedente – spiega – la seduta è saltata per questioni che abbiamo chiarito con la mia colazione, che comunque non erano politiche, e voglio assicurare che continuo ad avere l’appoggio di tutti i miei alleati". Quindi passa a esaminare quanto accaduto l’altra sera in aula, rimasta deserta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Così si strumentalizza un lutto, non ci sto"

