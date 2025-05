Così le agenzie immobiliari schedavano i proprietari di case il faro del Garante | Stop al telemarketing aggressivo

Il Garante della privacy ha finalmente messo un freno al telemarketing aggressivo delle agenzie immobiliari, che schedavano i proprietari di case, invadendo le loro giornate con chiamate e messaggi incessanti. Questo intervento non solo tutela la privacy dei cittadini, ma segna anche un cambiamento epocale nel settore. In un contesto dove la comunicazione trasparente è sempre più richiesta, sarà interessante vedere come il mercato si adatterà a queste nuove regole.

Telefonate e messaggi a qualsiasi ora del giorno e della notte. Alla fine, è stato costretto ad intervenire il Garante della privacy. Protagoniste delle attività di telemarketing aggressivo sono le agenzie immobiliari. Queste ultime, oltre a sottoporre i proprietari di immobili ad una vera e propria ondata telefonica, avrebbero effettuato una vera e propria schedatura. Il Garante, a seguito di numerose segnalazioni, ha perciò acceso un faro sul nuovo e preoccupante fenomeno di telemarketing aggressivo emerso nell'ambito delle intermediazioni immobiliari.