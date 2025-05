Così la Regione Lazio ha pagato uno spritz 76 euro a Osaka

È stato un viaggio "costoso" quello della Regione Lazio all'Expo di Osaka, dove uno spritz è costato ben 76 euro. Un investimento che, sebbene stravagante, si inserisce in un trend più ampio: il valore del marketing esperienziale. La pizza con mortadella e pecorino non basta a giustificare le spese folli. In un momento in cui il turismo deve riprendersi, sarà fondamentale riflettere su come valorizzare l'identità senza svuotare le tasche!

In effetti pagare uno spritz 76 euro a testa sembra un po’ tantino. Anche se, va detto, era accompagnato da pizza con la mortadella e il pecorino. Così come spendere 67 mila euro per un video promozionale della durata di 8 minuti fa all’incirca 8 mila euro al minuto. Forse per questo la gita della Regione Lazio all’Expo di Osaka in Giappone ha suscitato l’interesse della Corte dei Conti. Che ha aperto un fascicolo sul viaggio svolto dal 17 al 27 maggio dai 43 partecipanti, tra cui il presidente Francesco Rocca. Anzi, c’è chi dice che fossero invece 60. Per un costo complessivo di 1,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Così la Regione Lazio ha pagato uno spritz 76 euro a Osaka

Così l'Italia tiene fermi 68 miliardi di euro: "Non possiamo proteggere i risparmi nelle banche"

L'Italia si trova in una posizione delicata, con 68 miliardi di euro bloccati, impossibilitata a garantire la sicurezza dei risparmi negli istituti bancari.

Cerca Video su questo argomento: Così Regione Lazio Ha Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Così la Regione Lazio ha pagato uno spritz 76 euro a Osaka; Lazio. L’innovazione digitale “Ransan” interconnette medici e pazienti e migliora le diagnosi; Trolley griffati, aperitivi, cravatte. La Corte dei Conti accende un faro sulle spese della Regione a Osaka; Bando per la Roma-Latina, esulta il presidente Rocca: “Ottima notizia per il Lazio”. 🔗Su questo argomento da altre fonti