Così il capo del Pentagono rilancia la deterrenza americana nell’Indo-Pacifico

Il segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, ha segnato un cambiamento epocale nel suo intervento al Shangri-La Dialogue. Con un approccio pragmatico, gli Stati Uniti puntano a rafforzare la deterrenza nell’Indo-Pacifico. In un contesto globale sempre più complesso, questa nuova postura rispecchia una strategia volta a garantire stabilità e sicurezza in un’area cruciale per il futuro geopolitico mondiale. Cosa comporterà per le alleanze regionali?

Nel suo primo intervento internazionale come segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, ha tracciato al Shangri-La Dialogue di Singapore la nuova postura degli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico sotto l'amministrazione Trump. Il discorso ha rappresentato un cambio di paradigma: meno idealismo, più pragmatismo, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la pace attraverso la forza. L'intervento ha segnato una netta discontinuità rispetto alle politiche del passato, rivendicando un approccio "basato sul buon senso" e su una visione della pace fondata sulla forza e sulla deterrenza. "Per una generazione, gli Stati Uniti hanno ignorato questa regione.

Eurovision 2025, “Corsi espulso”: troppe liti a telecamere spente | Eppure sembra così gioviale e pacifico

All’Eurovision 2025, il crowds di emozioni e tensioni si mescola a retroscena sorprendenti. Corsi espulso per troppe liti a telecamere spente, nonostante la sua immagine apparentemente gioviale.