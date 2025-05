Così Davide il Drago dona ore liete ad altri piccoli pazienti

La festa dell'associazione "Davide il Drago" non è solo un evento, ma un abbraccio collettivo che riempie di gioia i piccoli pazienti. In memoria di Davide, questo incontro celebra la forza dell'amore e della solidarietà, trasformando il dolore in un sorriso. Mentre il mondo si mobilita sempre più per il benessere dei bambini, storie come questa ci ricordano che la speranza può nascere dai momenti più difficili. Unisciti a noi per condividere la luce!

È iniziata ieri e prosegue oggi e domani la festa dell’associazione “Davide il Drago“. Da diversi anni questo evento in memoria del piccolo Davide, mancato nel 2013 a soli 7 anni per una malattia, raduna e coinvolge centinaia e centinaia di persone. "Davide viveva nel suo mondo di bambino fatto di amici, amava il fratello Tommaso e condivideva con lui la passione della musica – spiegano dall’associazione –. Così quando Davide ha lasciato questo mondo terrestre, cavalcando il suo Drago preferito per raggiungere il suo “nonno Grillo“, il papà Michele si è incaricato della nostra missione". La tre giorni di Bollate è organizzata da “Gli amici di Davide il drago“, in collaborazione con Nidia odv, U. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Così Davide il Drago dona ore liete ad altri piccoli pazienti

Davide Mastromatteo ucciso dal suocero, la Procura chiede una condanna a 18 anni di reclusione

La Procura di Foggia ha chiesto una condanna a 18 anni di reclusione per Antonio Moreschi, 67enne di Vico del Gargano, accusato dell'omicidio del genero Davide Mastromatteo, 39 anni, colpito a morte con un fucile.

