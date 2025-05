Cos' è quel tappeto di nuvole che è apparso nel centro di Monza e sul quale si può camminare

Un tappeto di nuvole ha invaso Monza, trasformando la piazza Trento e Trieste in un'opera d'arte interattiva! Questo weekend, i visitatori possono camminare su una morbida distesa bianca, immergendosi in un'esperienza che invita alla riflessione e alla meraviglia. In un'epoca in cui cerchiamo sempre più momenti di fuga dalla routine, questo evento rappresenta un'occasione unica per lasciarsi andare e sognare a occhi aperti. Non perdere questa magia!

Un tappeto di nuvole sul quale camminare e specchiarsi. Un’esperienza unica e molto coinvolgente quella che in questo fine settimana è possibile vivere a Monza, nella centralissima piazza Trento e Trieste. Oggi, sabato 31 maggio, e domani domenica 1 giugno è stata allestita nella piazza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Cos'è quel tappeto di nuvole che è apparso nel centro di Monza (e sul quale si può camminare)

