Cosa fare per il ponte del 2 giugno? Dinosauri Pinocchio e i grandi artisti come Munch e Matisse in mostre interattive Da Milano a Palermo ecco i nostri consigli

Scopri come rendere indimenticabile il ponte del 2 giugno! Tra dinosauri, il magico mondo di Pinocchio e le opere dei maestri Munch e Matisse, l'Italia offre mostre interattive che incantano grandi e piccini. A Torino, non perdere "Gauguin – Il diario di Noa Noa e altre avventure", con oltre 160 opere da ammirare. Un'opportunità perfetta per immergersi nell'arte e riscoprire la bellezza della creatività. I

TORINO Nella città della Mole c’è tanta arte. Si possono rivivere le atmosfere di Tahiti al Mastio della Cittadella, con la mostra: “Gauguin – Il diario di Noa Noa e altre avventure ”. Oltre 160 opere tra cui le 23 xilografie del Diario di Noa Noa (1893-94), scritto dall’artista durante il suo primo soggiorno nella Polinesia francese. Oppure doppia opportunità presso la Promotrice delle Belle Arti nella cui sede ospita due mostre. Da una parte c’è il surrealismo con “Joan Miró. L’Arte della Meraviglia”. Un percorso che approfondisce diversi aspetti dell’artista catalano, dalla collaborazione con grandi poeti come Paul Éluard e Jacques Prévert, alla sperimentazione del segno primordiale e del simbolismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cosa fare per il ponte del 2 giugno? Dinosauri, Pinocchio e i grandi artisti come Munch e Matisse in mostre interattive. Da Milano a Palermo, ecco i nostri consigli

Garlasco, il diario di Sempio nelle mani degli inquirenti: cosa c'è dentro

A Garlasco, gli inquirenti hanno trovato i diari di Andrea Sempio, nuovo indagato nel caso Chiara Poggi.

Cerca Video su questo argomento: Cosa Fare Ponte 2 Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ponte del 2 giugno, le 5 migliori idee last minute per un viaggio in Italia facile e veloce da organizzare; Cosa fare per il ponte del 2 giugno in Toscana; Weekend e Ponte del 2 giugno: gli eventi da non perdere a Roma; Ponte del 2 giugno con i bambini: dove andare e cosa fare. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cosa fare nel ponte del 2 giugno: gli eventi e i festival regione per regione

Si legge su fanpage.it: Il prossimo weekend è quello del ponte del 2 giugno, dunque si avrà la possibilità di godersi un giorno in più di relax ...

Cosa fare con i bambini nel ponte del 2 giugno tra parchi acquatici, piscine e laghi: 5 idee + 1 per le famiglie

Secondo fanpage.it: Scivoli mozzafiato, piscine a onde e aree relax immerse nel verde: con l’estate alle porte, parchi acquatici e piscine all’aperto tornano protagonisti ...

Cosa fare per il ponte del 2 giugno in Toscana

Scrive lanazione.it: Firenze, 29 maggio 2025 – Sono tanti i motivi per trascorrere il ponte del 2 giugno in Toscana. Questo inizio del mese pullula infatti di eventi, per tutti i gusti. Dai ai musei aperti gratuitamente a ...