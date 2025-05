Cosa fare a Milano il 2 giugno 2025 | le celebrazioni in piazza Duomo e i musei aperti

Il 2 giugno 2025, Milano si trasforma in un palcoscenico di celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica. La piazza Duomo diventa il cuore pulsante dell'evento, con una cerimonia che avrà inizio alle 10. Ma non è tutto: musei statali ad ingresso libero e l'attesissimo concerto di Justin Timberlake all'Ippodromo Snai promettono emozioni indimenticabili. Un'occasione perfetta per immergersi nella cultura e nella musica, celebrando l'

Il 2 giugno 2025 anche a Milano si festeggia il 79esimo anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana. La cerimonia istituzionale inizierà alle 10 in piazza Duomo e per tutta la giornata Palazzo Marino sarà aperto al pubblico. Ingresso libero anche nei musei statali, mentre all'Ippodromo Snai di San Siro ci sarà il concerto di Justin Timberlake. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cosa fare a Milano il 2 giugno 2025: le celebrazioni in piazza Duomo e i musei aperti

Jazz Nights. Cene con concerto al Don Lisander & Blue Note Milano. Dal 5 giugno al 24 luglio 2025

Scopri l'atmosfera unica delle Jazz Nights al ristorante Don Lisander: dal 5 giugno al 24 luglio 2025, potrai gustare cene a tema abbinate a concerti di artisti selezionati dal Blue Note di Milano.

Cerca Video su questo argomento: Cosa Fare Milano 2 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 2 giugno: tutti gli eventi; Cosa fare il 2 giugno 2025 a Milano per la Festa della Repubblica; Cosa fare il weekend del 2 giugno a Milano? Festival, Champions League e musei gratis; Gli eventi a Milano nel weekend lungo dal 30 maggio al 2 giugno: musica live, mostre gratis e Fringe festival. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cosa fare nel ponte del 2 giugno: gli eventi e i festival regione per regione

Riporta fanpage.it: Il prossimo weekend è quello del ponte del 2 giugno, dunque si avrà la possibilità di godersi un giorno in più di relax ...

Ponte del 2 giugno, cosa fare a Milano: la mia guida completa

Secondo milanolife.it: Dal 30 maggio al 2 giugno 2025 Finalmente è arrivato! Il primo vero ponte dell'estate milanese con quattro giorni pieni di sole, eventi imperdibili e temperature che sanno di vacanza. Dopo settimane d ...

Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 2 giugno: tutti gli eventi

milanotoday.it scrive: Il grande ritorno delgi I-Days, l'edizione estiva dell'Artigiano in Fiera, la finale di Champions e ancora eventi gratuiti e per famiglie ...