Cosa è successo a Donnarumma in faccia perché ha una cicatrice che potrebbe non andare più via

La cicatrice di Donnarumma, frutto di un infortunio in campo, non è solo un segno fisico, ma un simbolo della resilienza degli sportivi. In un'epoca in cui l'immagine è tutto, il portiere dovrà affrontare una nuova sfida: la cura del suo volto. Questo incidente ci ricorda che ogni atleta porta con sé storie di lotta e rinascita. Come affronterà Gigio il percorso verso la guarigione? Scopriamolo insieme.

Il segno che Gigio ha sul volto è stato provocato da una scarpata ricevuta da Singo. Gli applicarono 10 punti di sutura ed è rimasto uno sfregio evidente. La possibile soluzione: un trattamento laser. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cosa è successo a Donnarumma in faccia, perché ha una cicatrice che potrebbe non andare più via

