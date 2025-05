Cortona Comics il grande giorno Stasera c’è il concerto di Ghali

Stasera, Cortona si illumina con il concerto di Ghali, un grande nome della musica italiana, in occasione della terza edizione di Cortona Comics! La kermesse, che celebra il mondo del fumetto e dell'illustrazione, è un perfetto esempio di come cultura pop e musica si intreccino per creare esperienze indimenticabili. Non perdere l'occasione di scoprire talenti emergenti e goderti un evento che riflette il trend crescente di valorizzazione delle arti visive nel nostro paese!

di Laura Lucente CORTONA Al via la terza edizione di Cortona Comics. Questa mattina alle 10,30 ci sarà il taglio del nastro ufficiale della manifestazione che quest’anno condensa in un unico lungo weekend la migliore offerta dedicata al fumetto. All’interno del chiostro di Sant’Agostino, cuore della manifestazione, oltre 40 illustratori daranno vita alla consueta "Artist Alley", sarà possibile vederli all’opera da vicino mentre realizzano le loro illustrazioni. Tre le mostre d’autore da non perdere: nell’auditorium nella sede del festival sarà esposta "La Regina dell’umorismo" a cura di Silvia Ziche, a Palazzo Ferretti (via Nazionale) si potrà visitare "Cronache di Arda" di Umberto Sacchelli e al Maec in piazza Signorelli, sarà presente "Fumetti in Opera, dalle matite al colore" di Michela Frare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona Comics, il grande giorno. Stasera c’è il concerto di Ghali

Cortona Comics, The Night Skinny, Lorenzza e Cris aprono il concerto di Ghali

Arezzo, 12 maggio 2025 – Cortona Comics si prepara a stupire nuovamente, con la sua terza edizione che culminerà in un atteso concerto allo stadio comunale il 31 maggio.

Cerca Video su questo argomento: Cortona Comics Grande Giorno Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Cortona Comics, il grande giorno. Stasera c’è il concerto di Ghali; Cortona Comics 2025; Via alla tre giorni in punta di matita. Decine di disegnatori alla ribalta. I fumetti tra gin, umorismo e premi; Cortona Comics: il fumetto in classe. Un workshop con Teresa Cherubini. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Cortona Comics, il grande giorno. Stasera c’è il concerto di Ghali

Lo riporta lanazione.it: Apertura alle 10.30 e calendario fitto: il festival del fumetto scalda i motori per la serata allo stadio Tiezzi ...

Il Cortona Comics inaugura il tour di Ghali: "Porterò il nuovo singolo. Sarà una grande emozione"

Come scrive arezzonotizie.it: L'artista milanese terrà il suo concerto sabato 31 maggio allo stadio comunale in occasione del festival cortonese ...

Cortona Comics 2025, manca poco

Secondo lanazione.it: Conto alla rovescia per il festival che fa impazzire gli amanti del fumetto. Le mostre, gli ospiti, il premio, il programma della manifestazione dal 31 maggio al 2 giugno ...