Corteo contro Dl Sicurezza De Palma Fiom | No al ‘decreto paura’ del governo

Oggi, la Fiom-Cgil scende in piazza a Roma per dire un forte "no" al "decreto paura" del governo. Michele De Palma, segretario generale, sottolinea l'importanza di proteggere il diritto alla democrazia e la sicurezza dei lavoratori. Questo corteo non è solo una protesta, ma un grido collettivo per un futuro in cui diritti e lavoro siano al centro dell'agenda politica. Un tema sempre più attuale, che tocca tutti noi. Non perderti questa mobilitazione!

“La Fiom-Cgil oggi è in piazza a Roma per difendere il diritto alla democrazia contro il “decreto paura” del governo, con delegazioni provenienti da tutta Italia”. Lo ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, alla manifestazione a Roma contro il decreto sicurezza. “Le lavoratrici e i lavoratori hanno bisogno di sicurezza, di non morire nei luoghi di lavoro, hanno bisogno di rinnovare i contratti nazionali, di avere salari dignitosi”, ha proseguito De Palma. “Il decreto sicurezza di questo governo è un provvedimento repressivo, che limita la libertà di poter manifestare e scioperare a tutela dei propri diritti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corteo contro Dl Sicurezza, De Palma (Fiom): “No al ‘decreto paura’ del governo”

