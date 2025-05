corteo contro dl sicurezza a roma la manifestazione vista dall alto

Sabato pomeriggio, Roma ha visto un imponente corteo contro il Dl Sicurezza, immortalato dall’alto da un elicottero delle forze dell’ordine. Questo evento non è solo una protesta: riflette un crescente trend di attivismo civico che coinvolge sempre più cittadini. Interessante notare che nel cuore della Capitale, proprio accanto al simbolo della storia, si è levata una voce collettiva per i diritti e la libertà. Una mobilitazione che invita a riflettere sul futuro della nostra democrazia.

Le immagini dall’alto, riprese dalle telecamere di un elicottero delle forze dell’ordine, del corteo contro il Dl Sicurezza di sabato pomeriggio a Roma. Secondo quanto comunica la questura della Capitale in una nota, nel momento clou della manifestazione, in fondo a via Labicana nel passaggio nei pressi del Colosseo, il numero dei partecipanti stimati al corteo è stato di poco al di sotto di 10mila persone, che che sono andate poi progressivamente a diminuire fino a qualche migliaio nel tardo pomeriggio in porta San Paolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it