Corsi fantasma frode fiscale da 720mila euro

Un nuovo caso di frode fiscale scuote il panorama imprenditoriale italiano: oltre 720mila euro di crediti per corsi fantasma. Tre imprenditori e un consulente sono stati denunciati, rivelando come la ricerca di vantaggi fiscali possa spingere a comportamenti illeciti. In un periodo in cui la formazione è fondamentale per il rilancio post-pandemia, questa vicenda evidenzia l’importanza della trasparenza e dell'integrità nel mondo del lavoro. Attenzione, la verità spesso emerge!

Oltre 720mila euro di crediti di imposta per corsi di formazione per i dipendenti, che in realtà non erano mai stati svolti. Denunciati tre imprenditori, due di una azienda civitanovese e uno di una azienda di Roma, e un consulente fiscale che, via e-mail, aveva suggerito l’escamotage per il vantaggio fiscale che ne poteva conseguire. Rilevata dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata l’illecita compensazione di crediti fiscali fittizi per oltre 720mila euro e, al momento, incassati dall’erario circa 600mila euro, versati dall’impresa che ora si è avvalsa della procedura del ravvedimento operoso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corsi fantasma, frode fiscale da 720mila euro

Cerca Video su questo argomento: Corsi Fantasma Frode Fiscale Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

La truffa dei corsi di formazione fantasma: smascherata frode da 1,8 milioni di euro; Corsi fantasma, frode fiscale da 720mila euro; Corsi di formazione fantasma: maxi-frode da 1,8 milioni,16 persone denunciate; Macerata, il bluff dei corsi di formazione fantasma: frode da 720mila euro, denunciati tre imprenditori e un c. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Corsi fantasma, frode fiscale da 720mila euro

Scrive msn.com: Un’azienda usava i costi per la formazione per abbattere le tasse, ma è stata scoperta dalla Guardia di finanza. Nei guai anche il consulente ...

Macerata, il bluff dei corsi di formazione fantasma: frode da 720mila euro, denunciati tre imprenditori e un consulente

Come scrive corriereadriatico.it: MACERATA Falsi contratti, fatture inesistenti e certificazioni per corsi di formazione mai svolti: scoperta dalla Guardia di Finanza una frode fiscale di 720 mila euro. Operazione che ha portato ...

Corsi di formazione fantasma: maxi-frode da 1,8 milioni,16 persone denunciate

udinetoday.it scrive: Un'ampia operazione della Guardia di Finanza di Udine, diretta dalla Procura della Repubblica locale, ha smascherato una vasta frode fiscale legata a crediti d'imposta inesistenti, per un ammontare co ...