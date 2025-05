Corsi di formazione fantasma | smascherata frode da 18 milioni di euro

Una frode da 18 milioni di euro legata a corsi di formazione fantasma è stata smascherata, rivelando l’ombra che si cela dietro un settore in crescita. Con 16 denunciati e sequestri per 660mila euro, il caso evidenzia la necessità di maggiore trasparenza nell'educazione professionale. Un punto interessante? La formazione continua è cruciale nel mondo del lavoro, ma non tutto ciò che luccica è oro. Scopri cosa c'è dietro questa truffa!

L'indagine ha portato alla denuncia di 16 persone e all'esecuzione di sequestri preventivi per 660mila euro nei confronti di 8 persone fisiche e 5 societ. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Corsi di formazione fantasma: smascherata frode da 1,8 milioni di euro

Persone comuni si trasformano nei loro miti musicali, giudicano Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. In palio 50mila euro

Inizia oggi, mercoledì 14 maggio, alle 21:30 su NOVE, "Like a Star", il nuovo talent show condotto da Amadeus.

Cerca Video su questo argomento: Corsi Formazione Fantasma Smascherata Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

La truffa dei corsi di formazione fantasma: smascherata frode da 1,8 milioni di euro; La truffa dei corsi di formazione fantasma: smascherata frode da 1,8 milioni di euro; Corsi mai svolti e firme false: smascherata froda milionaria; Emergency in piazza per Gaza: Cinque azioni urgenti per fermare la strage. Agire Ora. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La truffa dei corsi di formazione fantasma: smascherata frode da 1,8 milioni di euro

Da romatoday.it: Al fine di comprovare l’autenticità dei citati corsi, due imprese romane provvedevano artatamente a predisporre la documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta formazione dei partecipanti ...

Corsi fantasma, frode fiscale da 720mila euro

Secondo msn.com: Un’azienda usava i costi per la formazione per abbattere le tasse, ma è stata scoperta dalla Guardia di finanza. Nei guai anche il consulente ...

Corsi di formazione fantasma: maxi-frode da 1,8 milioni,16 persone denunciate

udinetoday.it scrive: Un'ampia operazione della Guardia di Finanza di Udine, diretta dalla Procura della Repubblica locale, ha smascherato una vasta frode fiscale legata a crediti d'imposta inesistenti, per un ammontare co ...