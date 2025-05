Corriere dello Sport | Napoli il mercato secondo Conte | da De Bruyne a 200 milioni per rifondare

Il Napoli si prepara a una rivoluzione senza precedenti: Antonio Conte, l'allenatore dei sogni, ha in mente un mercato da oltre 200 milioni! Dalla stella De Bruyne a innesti strategici, il club azzurro punta a tornare tra le grandi d’Europa. In un calcio sempre più competitivo, il rilancio del Napoli potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia del campione. Rimani sintonizzato, il futuro è in movimento!

"> NAPOLI – Antonio Conte è ripartito da Capodichino con destinazione Torino, ma – come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport – la certezza è che tornerà presto a Napoli, per guidare un club pronto a rilanciarsi su quattro fronti: campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. Il piano è chiaro: rafforzare la rosa rapidamente, alzando qualità, profondità e capacità offensiva. Troppo pochi, secondo Conte, i gol segnati nell’ultima stagione: sesto attacco della Serie A, un’anomalia per una squadra da scudetto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, il mercato secondo Conte: da De Bruyne a 200 milioni per rifondare”

