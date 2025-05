Corriere dello Sport – Lazio la spinosa situazione di Gila e Romagnoli in vista del calciomercato

La Lazio si trova di fronte a una sfida cruciale: il futuro di Gila e Romagnoli. In un contesto dove la solidità difensiva è fondamentale per il successo del sarrismo, ogni decisione diventa strategica. Il calciomercato si avvicina e le scelte fatte ora potrebbero segnare il destino della squadra. Riusciranno i biancocelesti a trovare l'equilibrio perfetto tra talenti emergenti e esperienza? La risposta potrebbe sorprenderci!

2025-05-31 12:12:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: ROMA – La difesa, le fondamenta del sarrismo. Il sommo magistero di Mau si fonda innanzitutto sull’organizzazione dei quattro difensori, sui meccanismi che la orientano. Romagnoli e Patric si erano laureati con il Comandante, Gila aveva fatto un lunghissimo apprendistato prima di conquistarlo. Gigot è l’unico che dovrebbe specializzarsi tra i centrali. Su Provstgaard il diesse Fabiani crede molto e vorrebbe affidarlo alle cure di Sarri. Questo è il quadro del reparto centrale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Lazio, la spinosa situazione di Gila e Romagnoli in vista del calciomercato

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso”

Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

Cerca Video su questo argomento: Corriere Sport – Lazio Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, l'allenatore dopo Tare: Italiano il preferito, oggi vertice con il Bologna. Alternative Allegri o Sarri; Calciomercato: la Lazio segue Junior Firpo, ex Barcellona; Più impollinatori e piante autoctone con bestiame in libertà: con l’agricoltura rigenerativa l’Italia rinasce...; Lazio: Alessio Romagnoli e l'incertezza sul suo rinnovo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online