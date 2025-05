Corriere dello Sport | Il Napoli in sei giorni ha vinto due scudetti

In un colpo solo, il Napoli si ritrova con due scudetti in sei giorni: uno da festeggiare sul campo con Antonio Conte e l'altro frutto della brillante strategia di Aurelio De Laurentiis. Un trionfo che supera il semplice successo sportivo, rivelando la potenza della pianificazione e leadership nel calcio moderno. Questo è il momento per tutti i club di riflettere su come gestire le proprie risorse e costruire un futuro vincente!

NAPOLI – Il Napoli ha vinto due scudetti in sei giorni: il primo sul campo con Antonio Conte, il secondo dietro le quinte con Aurelio De Laurentiis, che ha compiuto il suo capolavoro strategico. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il presidente ha spazzato via ogni dubbio sul futuro dell'allenatore, costruendo un progetto ambizioso, concreto, e soprattutto condiviso. Alla base della conferma di Conte, un piano di crescita strutturato: budget da 200 milioni, rafforzamento della rosa, interventi sulle strutture.

