Cormano traguardo record in Villa Flora | Gina ha 107 anni

Gina Zanelli, 107 anni e una vita da raccontare! A Villa Flora di Cormano, il compleanno di questa straordinaria donna è diventato un evento indimenticabile, celebrato con il Sindaco Magistro e tanti altri ospiti. Questo traguardo non è solo un numero, ma un simbolo di resilienza e storia, in un’epoca in cui l’aspettativa di vita continua a crescere. Scopri come le esperienze di vita possono ispirarci tutti!

. Nei giorni scorsi alla Rsa Villa Flora di Cormano si è tenuto alla presenza del Sindaco Magistro il classico evento dedicato al festeggiamento dei compleanni del mese di tutti gli ospiti. Per l’occasione la grande festa in particolare ha visto protagonista Gina Zanelli che ha . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Cormano Traguardo Record Villa Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Cormano, traguardo record in Villa Flora: Gina ha 107 anni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cormano: due nuove zone a traffico limitato per proteggere le pavimentazioni storiche

msn.com scrive: La prima è già stata attivata da quasi quattro settimane, la seconda lo sarà nei primi mesi del 2025: a Cormano saranno ben ... sia la splendida Villa Manzoni, i lavori di sostituzione delle ...