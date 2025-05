Corleone e Casal di Principe insieme per la legalità

Corleone e Casal di Principe, simboli di una storia oscura, oggi si fanno portavoce della legalità. Questa alleanza inedita rappresenta un passo coraggioso verso la rinascita, nel contesto di un'Italia che si riscopre resiliente e determinata a combattere le mafie. Un punto interessante? La sinergia tra giovani e istituzioni locali sta creando nuovi percorsi di sviluppo, trasformando il passato in un'opportunità per un futuro luminoso. Un messaggio di speranza e cambiamento!

Due Comuni da sempre associati alla criminalità organizzata di matrice mafiosa e camorristica, come Corleone (Palermo) e Casal di Principe (Caserta), si uniscono nel segno della legalità e della promozione del territorio, con lo scopo di rafforzare il percorso di rinascita e riscatto delle due comunità, partito da qualche anno in entrambi i comuni, ma "dal basso", ovvero dalla gente comune, che si è tradotto in azioni concrete di contrasto e superamento della mentalità mafiosa, come l'utilizzo dei beni confiscati per finalità sociali, il protagonismo dei giovani, la sinergia tra istituzioni, scuola, terzo settore e forze dell'ordine.

