Cordoba | Tanta emozione per l’Inter! Un’analogia col 2010

L'emozione di Ivan Cordoba, in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, riporta alla mente il trionfo del 2010. La storica vittoria ha segnato un'epoca per i nerazzurri e oggi, in questo match cruciale, si respira un’aria simile. La nostalgia si mescola all'adrenalina: la squadra è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia. Sarà l'inizio di una nuova leggenda? Restate sintonizzati!

Ivan Cordoba si è pronunciato prima del fischio d'inizio del match tra PSG e Inter, valido per la finale di Champions League 2024-2025. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – Ivan Cordoba si è così espresso a Sky Sport nel pre-partita di PSG – Inter: «C'è grande emozione per questa sfida, ricordo benissimo i momenti vissuti nel 2010 in questo stadio. I calciatori, quando arrivano in campo prima di una partita del genere, guardano verso gli spalti per osservare coloro che gli sono sempre stati vicini. Al contempo, i giocatori devono essere in grado di isolarsi per evitare di perdere la concentrazione.

Moratti sicuro: «Inzaghi è già tra i miti dell’Inter». Poi la risposta a Cordoba sul triplete

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, celebra Simone Inzaghi come un mito nerazzurro, elogiando il suo lavoro e rispondendo a Cordoba sul triplete.

Venezia-Inter, Cordoba: “Emozione particolare: me la terrò nel cuore comunque vada”

Venezia-Inter, Cordoba: "Emozione particolare: me la terrò nel cuore comunque vada"
Intervistato da SkySport24, Ivan Ramiro Cordoba, ex Inter e oggi dirigente del Venezia, parla anche della partita che sabato sera ci sarà in Laguna proprio tra la sua attuale squadra e la sua ex.

Cordoba: «Inter, puntavo su questo ed è venuto fuori! Evoluta»

Cordoba: «Inter, puntavo su questo ed è venuto fuori! Evoluta»
Cordoba si esprime sull'impresa dell'Inter contro il Barcellona e il raggiungimento della finale di Champions League. Così l'ex difensore. ESPERIENZA – Ivan Ramiro Cordoba, in collegamento su Sky