Cordoba a Sky | Sensazioni incredibili! In questo momento i giocatori sono capaci di isolarsi…

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore nerazzurro, ha catturato l'attenzione pochi istanti prima della finale di Champions League tra Inter e PSG. "Sensazioni incredibili!", ha dichiarato, evidenziando la straordinaria capacità dei giocatori di isolarsi nel momento cruciale. In un'epoca in cui la pressione è alle stelle, questa abilità diventa fondamentale per affrontare sfide così decisive. È il perfetto esempio di come la mentalità vincente giochi un ruolo chiave nel calcio moderno.

Cordoba a Sky: «Sensazioni incredibili! In questo momento i giocatori sono capaci di isolarsi.» Le parole dell’ex difensore nerazzurro. Intervistato da Sky Sport poco prima del fischio d’inizio della finale di Champions League tra Inter e PSG, Ivan Ramiro Cordoba ha condiviso le sue impressioni sulla partita. LE PAROLE- « Sensazioni incredibili, vedere i tifosi così vicini, fa ricordare tutto ciò che abbiamo vissuto in quel momento. Bello bello. In questi momenti guardi i tuoi famigliari ma sei consapevoli che ti giochi la vita. C’è una partita anche tra i tifosi, i giocatori lo sentono ma poi sono capaci di isolarsi altrimenti si perde la concentrazione ma lo sent i Le formazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cordoba a Sky: «Sensazioni incredibili! In questo momento i giocatori sono capaci di isolarsi…»

Cerca Video su questo argomento: Cordoba Sky Sensazioni Incredibili Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Inter, Cordoba: “Sensazioni speciali. Finale del 2010? Ho un ricordo bellissimo”

Riporta fcinter1908.it: Ivan Cordoba, ex difensore dell'Inter, ha parlato così a Sky Sport prima della finale di Champions League contro il Manchester City: "Le sensazioni sono molto speciali, la pressione è diversa ma il ...

Fiorentina, Ranieri a Sky: "Incredibili. Eravamo in emergenza, abbiamo tirato fuori qualcosa di stratosferico"

Secondo msn.com: Cancellato il fastidioso asterisco in classifica, Luca Ranieri si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport per un'analisi ... "Siamo stati incredibili. Eravamo in emergenza e abbiamo tirarto ...