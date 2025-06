Coppa Italia 2024 25 | il Genoa e la Juventus sulla strada dell’Atalanta

L'Atalanta si prepara a un cammino infuocato nella Coppa Italia 2024/25, con un possibile incrocio tra storiche rivali. Gli ottavi contro il Genoa potrebbero rivelarsi solo l'antipasto di un atteso duello con la Juventus ai quarti. Questo torneo, tradizionalmente palcoscenico di sorprese, rappresenta una grande opportunità per i nerazzurri di dimostrare il loro valore. Riusciranno a scrivere la loro storia di successo? La passione è

IL TABELLONE. L'avventura dell'Atalanta nella Coppa Italia 202425 inizierà negli ottavi di finale, presumibilmente con il Genoa. E se non ci saranno risultati a sorpresa, nei quarti di finale a Bergamo arriverà la Juventus.

