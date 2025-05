Coppa dei Club Padel MSP arrivano primi verdetti fasi regionali

La Coppa dei Club MSP sta per scrivere un nuovo capitolo della sua decima edizione, con i primi verdetti delle fasi regionali che testimoniano un fenomeno in crescita: il padel amatoriale conquista sempre più appassionati in Italia! Questo sport non è solo competizione, ma anche condivisione e socialità. Scopri le storie di chi vive il padel come una vera e propria comunità: ogni match è una nuova avventura da raccontare!

Roma, 31 mag. (askanews) – A poco più di un mese dall’atto conclusivo della decima edizione della Coppa dei Club Msp, il più grande campionato amatoriale di padel d’Italia, iniziano ad arrivare i primi verdetti dalle finali provinciali e regionali disputate lo scorso fine settimana in tutta la penisola. Numeri da record, storie di sport amatoriale vissuto con passione e una certezza su tutte: dal 4 al 6 luglio – si legge in una nota – si accenderanno i riflettori sulla finale nazionale al Padwel Club di Trani, in Puglia. Una sede d’eccellenza per un evento di portata nazionale: dieci campi indoor e due outdoor, una struttura moderna e all’avanguardia situata a pochi metri dal Mar Adriatico, in una cornice suggestiva a poca distanza dalla splendida Trani, perla della Puglia nota per la sua bellezza storica e culturale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ancelotti per lasciare il Real Madrid prima della Coppa del Mondo di Club e subentrare come boss del Brasile

Carlo Ancelotti si prepara a lasciare il Real Madrid per diventare il nuovo allenatore della nazionale brasiliana, pochi giorni prima della Coppa del Mondo di Club.

Cerca Video su questo argomento: Coppa Club Padel Msp Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

FOTO GALLERY - Coppa dei club di padel Msp, le finali; “X Coppa dei Club MSP ITALIA” in Toscana, domenica 25 maggio ad Asciano al Pisa Padel Club si assegnano i titoli 2025; Padel, conclusa la X Coppa dei Club MSP Italia in Toscana; Padel, Coppa dei club Msp: la Ternana Padel riporta a casa il titolo di campione regionale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Coppa dei Club Padel MSP, arrivano primi verdetti fasi regionali

Si legge su sport.tiscali.it: Roma, 31 mag. (askanews) - A poco più di un mese dall'atto conclusivo della decima edizione della Coppa dei Club Msp, il più grande ...

Coppa dei Club: ecco i primi verdetti

Segnala msn.com: Edizione da record per il Lazio (ben 220 squadre), il Bombonera Blu si conferma campione d'Abruzzo. Le finali nazionali si terranno dal 4 al 6 luglio a Trani ...

Padel, conclusa la X Coppa dei Club MSP Italia in Toscana

Lo riporta pistoiasport.com: L’evento, svolto grazie alla collaborazione tra ASD Padelmaniac e MSP Toscana, si conferma un appuntamento centrale per il movimento Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la fase toscan ...