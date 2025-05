Controllo in un autolavaggio a Roma lavatoio a cielo aperto | maxi multa a quanto ammonta la sanzione

A Roma, i controlli straordinari si fanno sentire: un autolavaggio e una sala slot sono stati chiusi per gravi irregolarità, con sanzioni che raggiungono i 32mila euro. Questo episodio mette in luce un trend crescente verso una maggiore attenzione al rispetto delle normative, proprio mentre la città cerca di riqualificare aree pubbliche e promuovere attività commerciali trasparenti. Una lezione su come il rispetto delle regole può fare la differenza!

Controlli straordinari a Roma: chiusi un autolavaggio e una sala slot per gravi irregolarità. Sanzioni per 32mila euro.

Controllo in un autolavaggio a Roma, "lavatoio a cielo aperto": maxi multa, a quanto ammonta la sanzione

Controlli straordinari a Roma: chiusi un autolavaggio e una sala slot per gravi irregolarità. Sanzioni per 32mila euro.

