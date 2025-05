Controllo del territorio | denunce e arresti da parte dei Carabinieri

I Carabinieri di Avellino intensificano i controlli sul territorio, rispondendo a un'esigenza sempre più sentita: la sicurezza. Questo sforzo non è solo una reazione ai recenti eventi di cronaca, ma si inserisce in un contesto più ampio di lotta alla criminalità che sta coinvolgendo molte città italiane. Con denunce e arresti, l'obiettivo è chiaro: garantire un futuro più sereno per tutti. Un gesto forte di legalità che fa la differenza!

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato le attività di controllo preventive e repressive. L’operazione, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Rossana Riflesso, ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità, nonché di prevenire e reprimere i reati predatori. Negli ultimi giorni pattuglie della Compagnia Carabinieri di Baiano, con la partecipazione di squadre di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli, hanno effettuato numerosi controlli nel comune irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Folle inseguimento: fugge a un controllo e sperona i carabinieri con a bordo la compagna incinta

Bologna, 14 maggio 2025 - Un'incredibile follia stradale si è consumata a Borgo Panigale-Reno, dove un uomo in fuga da un controllo dei carabinieri ha coinvolto la propria compagna incinta.

