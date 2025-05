Controlli straordinari in Val Lagarina | droga e patenti ritirate

Controlli straordinari in Val Lagarina: i Carabinieri di Rovereto hanno intensificato le operazioni per garantire sicurezza e legalità. Durante l'operazione, sono stati ritirati numerosi documenti di guida e scoperte sostanze stupefacenti. Questo intervento non solo combatte i reati predatori ma si inserisce in un trend più ampio di vigilanza e prevenzione che coinvolge l'intero territorio nazionale. È il momento di ripensare alla sicurezza di tutti!

Giornata di intensa attività per i Carabinieri della Compagnia di Rovereto, che giovedì hanno messo in campo un'operazione straordinaria di controllo del territorio in Val Lagarina, con l'obiettivo di prevenire i reati predatori e monitorare la circolazione stradale.

