Controlli mirati della Polizia Locale | una sanzione una denuncia e un iPhone restituito

Modena si mobilita contro il degrado urbano! Durante i controlli mirati della Polizia Locale, è scattata una sanzione, una denuncia e, sorprendentemente, la restituzione di un iPhone. Questo intervento non è solo un gesto isolato, ma parte di una strategia più ampia per restituire sicurezza e decoro alle nostre città. Scopri come l'operato delle forze dell'ordine possa fare la differenza nella quotidianità di tutti noi!

Proseguono a Modena i controlli mirati della Polizia Locale nelle aree sensibili del territorio urbano, in un’azione coordinata di presidio e contrasto alle situazioni di degrado e insicurezza. Tra il pomeriggio di giovedì 29 maggio e la mattinata di venerdì 30, le pattuglie – affiancata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Controlli mirati della Polizia Locale: una sanzione, una denuncia e un iPhone restituito

Controlli mirati nel mercato settimanale di Sora

Giovedì 22 maggio, un controllo mirato ha interessato il mercato settimanale di Sora, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle normative su commercio, sicurezza e decoro urbano.

Cerca Video su questo argomento: Controlli Mirati Polizia Locale Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Controlli mirati nel mercato settimanale di Sora; Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 29 maggio; Più di 130 persone identificate, controlli di abitazioni e locali; Parte la stagione estiva, la Municipale intensifica i controlli sul territorio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

CONTROLLI MIRATI DELLA POLIZIA LOCALE: UNA SANZIONE, UNA DENUNCIA E UN IPHONE RESTITUITO

tvqui.it scrive: Proseguono a Modena i controlli mirati della Polizia Locale nelle aree sensibili del territorio urbano, in un’azione coordinata di presidio e contrasto alle situazioni di degrado e insicurezza. Tra il ...

Blitz della polizia locale di Albenga in una palazzina, giovane con sostanze stupefacenti tenta la fuga: arrestata

Lo riporta msn.com: Albenga. La polizia locale di Albenga continua a mantenere alta la vigilanza sulle zone sensibili e sugli edifici disabitati, con controlli mirati volti a garantire la sicurezza della comunità. Recent ...

controlli ad alto impatto ad Ancona, scoperti 12 stranieri ospitati in un appartamento in condizioni precarie

Come scrive gaeta.it: Nel quartiere Piano di Ancona, la polizia ha scoperto 12 stranieri ospitati in condizioni igieniche precarie, sanzionato casi di ubriachezza molesta e guida senza cintura, e ordinato l’allontanamento ...