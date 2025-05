Controlli con i cani antidroga | sorpreso con lo spray urticante

L'operazione di sicurezza a Fermo, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio evidenzia un trend crescente nel contrasto alla droga e ai comportamenti illeciti. Durante i controlli, un uomo è stato sorpreso con dello spray urticante, un chiaro segno di come la creatività nei metodi illeciti sia in aumento. La polizia e la Guardia di Finanza hanno identificato 53 persone, segno che la vigilanza è fondamentale per garantire la tranquillità pubblica.

Ancora controlli a Fermo, Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio, su strada e nei luoghi di aggregazione, da parte della polizia e della Guardia di Finanza. Nel corso delle attività sono state identificate 53 persone, 15 le autovetture e 4 attività commerciali sottoposte a verifica. Mentre veniva effettuato un controllo presso la stazione ferroviaria di Porto San Giorgio, il cane antidroga della Guardia di Finanza ha sorpreso dei giovani con piccole quantità di hashish. Poco dopo, gli agenti hanno identificato due 20enni, con precedenti penali, seduti su una panchina di piazza Mentana, sempre a Porto San Giorgio.

